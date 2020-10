A questo punto per l'attacco il primo obiettivo è il ritorno di Nzola

La Spezia - Le probabilità che Andrej Galabinov lasci la maglia bianca evaporano di ora in ora. Erano discrete all'apertura della finestra di mercato, un mese dopo sono rasoterra. Ovvero, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per il giocatore stesso, lo Spezia non ha nessuna intenzione di privarsi del bulgaro. E d'altra parte lui stesso, restando in serie A, ha tutta la possibilità di riconquistarsi la nazionale maggiore che non vede più dalle convocazioni mondiali del 2017. E pensare che in piena estate erano arrivati i sondaggi di Palermo e Bari. A lui pensavano due nobili decadute per costruire magari un doppio salto dalla serie C.

Galabinov e il giovane Piccoli sono i due centrali di struttura per il ruolo di centravanti. Rimane spazio per una terza punta, che però si cerca con caratteristiche diverse. Più duttile, che sappia adattarsi anche a giocare sull'esterno, più veloce e capace di attaccare la profondità. L'identikit perfetto di M'Bala Nzola, che a questo punto potrebbe svincolarsi dal Trapani se i siciliani non troveranno il modo di organizzare l'attività sportiva nei prossimi giorni. Finito qui? Riccardo Saponara rimane comunque un obiettivo. E poi non è detto che negli ultimi giorni non saltino fuori occasioni importanti che Meluso potrebbe decidere di non lasciarsi sfuggire. Nel frattempo si lavorerà anche a sfoltire la rosa.