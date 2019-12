A colpi di fioretto, mille atleti da tutta Italia

La Spezia - Circa mille atleti provenienti da tutta Italia, isole comprese, e 3.500 persone tra accompagnatori, maestri, addetti ai lavori. La città della Spezia per due giorni, sabato 14 e domenica 15 dicembre, si erigerà a capitale della scherma: al PalaMariotti è infatti in programma la prima prova nazionale Gpg Fioretto 'Grand Prinx Kinder + Sport' Under 14. Questa mattina in sala giunta, è stata presentata la manifestazione, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini. dell'assessore allo sport Lorenzo Brogi, di Paolo Azzi, vice Presidente Federazione Italiana Scherma, di Antonio Micillo, presidente Coni Liguria, di Giampiero Martelli, Presidente Comitato Regionale Scherma, di Renato Buratti, Consigliere Federazione Italiana Scherma e di Andrea Caruso, presidente Circolo Scherma La Spezia. "La Spezia capitale dello sport, continuiamo con la costruzione di un pilastro dell'economia e della promozione della città - dichiara Peracchini -. La firma del protocollo d'intesa con la Federazione Italiana della Scherma ha consentito di far diventare la città una delle location protagoniste di eventi schermistici di grande livello. Un punto di partenza e di riconferma: la scherma è uno sport nobile ed è importante fare vedere il nostro impegno. Il beneficio di questa iniziativa si riverbererà anche degli operatori del turismo e per la comunità".



Inutile girarci intorno. Come è accaduto, con successo per l'atletica, la Spezia si vuole candidare ad ospitare i Campionati Assoluti di scherma. E questa è un'altra prova generale da sfruttare nel migliore dei modi: "Dopo la firma della partnership con la Federazione italiana di scherma continuiamo ad ospitare grandi eventi di richiamo nazionale. Oltre 3.500 persone, tra sportivi e accompagnatori, saranno presenti in città, soggiornando nei nostri hotel e B&B, e durante il periodo di Natale potranno anche vivere il centro storico, ricco di eventi e manifestazioni, soprattutto le luminarie cittadine. Noi vogliamo fare turismo sportivo" - continua l'assessore allo sport. Così Paolo Azzi, numero due della scherma nazionale: "Noi cerchiamo di comunicare e il circuito di gare del quale la Spezia fa parte. Questa città ha un impianto particolarmente adatto e felice per eventi schermistici. Ha carte vincenti per ospitare manifestazioni importanti. Le gare alle Spezia hanno fama di essere ben organizzate. Per noi questi circuiti dedicati ai bambini alimentano vivai di nuovi talenti. Questo è il focus dell'attività federale. C'è grande attenzione da parte di tutto il mondo schermistico perchè mettere in piedi una cosa del genere non è una passeggiata". Così Antonio Micillo, presidente Coni Liguria: "Fa bene La Spezia ad investire nello sport. La ricaduta economica e ambientale è importante. La scherma è una delle discipline che ha dato più gioie all'Italia. Le medaglie vengono da lontano e il Grand Prix è uno di questi passaggio importante. Vi seguo e l'anno prossimo ci sarà l'altletica leggera. Se investite e continuate così andate sulla strada giusta". Aggiunge Caruso: "E' giusto riconoscere la disponibilità della città. In passato c'erano state difficoltà. Per una gara di questa categoria si ha l'opportunità di scoprire il territorio L'impianto spezzino è ottimale per la scherma. Vogliamo continuare. Nel momento in cui chiederemo altri eventi speriamo ci venga accordato nella speranza che aumenti l'attenzione degli spezzini allo sport".



C.Alf.