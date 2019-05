A Verona "vergogna" e a Cremona fiducia: come stanno le altre?

Tre posti per cinque pretendenti ai play-off.

La Spezia - "Vergogna" è la parola del momento in casa Hellas Verona. In un mese la corazzata di Maurizio Setti è passata dal lottare per la promozione diretta ad uscire dalla zona play-off ed è oggi la grande malata del quintetto che si gioca i tre posti disponibili per gli spareggi. "Abbiamo fatto pena e possiamo solo chiedere scusa", ha detto Giampaolo Pazzini dopo il 3-0 subito dal Cittadella. "Dobbiamo avere dignità e voglia di vincere", le parole di Alfredo Aglietti, arrivato in corsa per salvare la baracca, in vista dell'ultima giornata.

Umore opposto in casa Cremonese, arrivata al decimo risultato utile consecutivo. Solito gioco molto efficace di Massimo Rastelli e un calendario che propone lo scontro diretto contro il Perugia: "Ci andiamo a giocare tutto". Proprio la squadra di Nesta ha vissuto un lento scivolamento verso il basso nelle ultime settimane. Non un crollo come quello dell'Hellas, ma la vittoria manca comunque da tempo e adesso bisogna "chiudere gli occhi e spingere al massimo sull’acceleratore", dice l'ex campione del mondo. Stasera partita fondamentale a Foggia. Infine Spezia e Cittadella, rinfrancate dalle ultime vittorie e imbattute da tre turni. Sono le squadre che fanno il calcio più aggressivo e meno speculativo, forse anche le più imprevedibili. Dai loro piedi passa anche il destino di Lecce e Palermo.