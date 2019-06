A Venezia ultimo atto della B, a Trieste si gioca per la promozione

La Spezia - Inferno e Paradiso: è giorno di verdetti in Serie B e Lega Pro. Quella di oggi sarà una domenica di emozioni forti per l'ultima partita del campionato cadetto e il penultimo playoff promozione che andrà in scena al Nereo Rocco di Trieste. Dopo il 2-2 dell'andata gli alabardati padroni di casa si giocheranno la promozione contro il Pisa. In uno stadio che sarà stracolmo le due squadre scenderanno in campo alle 18.30 e in caso di parità al novantesimo si andrà ai rigori per decretare chi si unirà a Pordenone, Entella e Juve Stabia, mentre l'ultima sfida di disputerà sabato prossimo fra Trapani e Piacenza.

A Venezia, dove si scenderà in campo alle 18, ci sarà in palio la salvezza in B con i lagunari che dopo la sconfitta 2-1 di Salerno dovranno vincere con almeno due gol di scarto per non retrocedere.