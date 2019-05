A Spezia come a Derby i play-off portano solo amarezze

Anche gli inglesi del County condividono con gli aquilotti risultati negativi negli spareggi promozione. L'ultimo due giorni fa nella finale con l'Aston Villa.

La Spezia - Non ci sono solo i colori sociali e militanza in seconda divisione ad accomunare lo Spezia e il Derby County, club diversi per nazione, storia e successi visto che gli inglesi hanno in bacheca anche due campionati seppur datati. Le due squadre infatti sono legate anche da un destino ben poco favorevole negli spareggi promozione che entrambe ormai da qualche anno affrontano con la speranza di ottenere l'accesso a Premier League e Serie A. Com'è andata quest'anno per gli aquilotti lo sappiamo fin troppo bene mentre le sorti dei bianconeri del Derbyshire (nel centro dell'Inghilterra) si sono invece decise solo lunedì sera, quando a Wembley la squadra allenata da Franck Lampard (probabile prossimo allenatore del Chelsea) è stata battuta in finale per 2-1 dall'Aston Villa, ultimo a salire nella massima serie insieme a Norwich City e Sheffield United.

Per i Rams (gli Arieti) quella collezionata due giorni fa è stata la quarta sconfitta negli spareggi promozione in dieci anni consecutivi di Championship dopo quelle del 2018 in semifinale contro il Fulham, nel 2016 contro l'Hull City sempre in semifinale e del 2014 nella finale di Wembley contro il Queens Park Rangers.



Uno score davvero poco lusinghiero evidenziato ieri da quelli della pagina “Il calcio inglese”, riferimento sui social per i tantissimi appassionati del calcio britannico. Fra questi un tifoso spezzino ha sottolineato come gli aquilotti negli ultimi sette anni di B siano riusciti a fare pure peggio degli inglesi quando si è trattato di giocarsi la promozione.

Nel 2014 le speranze dello Spezia si sono infatti subito infrante sul campo del Modena, mentre l'anno successivo i dispiaceri sono arrivati dall'Avellino. Nel 2016 l'eliminazione era arrivata contro il Trapani e l'anno dopo per mano del Benevento. Il resto sono amarezze di questi giorni, con la festa del Cittadella al Picco e l'Aston Villa a celebrare la sua vittoria. Che sia Premier o Serie A non resta che attendere.