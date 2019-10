A Serra la gara del "Castellani", l'anno scorso fischiò nella vittoria col Carpi

La Spezia - Sarà il 37enne torinese Marco Serra a dirigere la sfida del “Castellani". L'incontro, in programma martedì 29 ottobre alle ore 21, e valido per il 10° turno del campionato di serie B, vedrà come assistenti Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro e Andrea Tardino della sezione di Milano; quarto ufficiale sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como. Fu lui a fischiare in occasione del 2-1 con cui lo Spezia, il 29 settembre 2018, riuscì a vincere col Carpi, con il primo gol in maglia bianca di Galabinov che pareggio l'iniziale vantaggio emiliano con Mokulu prima che Giulietto Maggiore entrasse in campo, cambiasse la partita e firmasse a sei minuti dal 90' il gol partita. Arbitrò nella primavera del 2017 lo 0-0 tra Spezia e Pisa guidato all'epoca da Gennaro Gattuso.