A San Venerio posticipate le donne e Paolini/Fanton grandi nel maschile

La Spezia - La gioia per le imprese al Foro Italico di Lorenzo Musetti, che a San Venerio iniziò, viene parzialmente soffocata al Circolo Tennis Spezia da una pioggia che costringe a interrompere un torneo “Sport e Prevenzione” già martoriato da un Covid19 che gli ha imposto, come noto, la soppressione della parte dimostrativa adibita all’educazione alla salute. Dal maltempo allo spostamento delle finali femminili a domenica prossima, 27 settembre, il passo è stato breve.

Tuttavia a incoraggiare gli sponsor Baldassini, Bosoni e Forty All che si sono fatti in quattro, ecco un suggestivo epilogo della sezione maschile della competizione…andata a un doppio interessante come quello composto dall’emergente Filippo Fanton e da quel Franco Paolini da tempo vera e propria istituzione in seno al club il quale, negli Anni Settanta/Ottanta, fu tra i primi venti tennisti in Italia. Per la cronaca battuto nella “finalissima” per 2 set a 0 il duo Tamberi-Menotti.



Per quanto riguarda le donne dunque, questa manifestazione a coppie del circuito Fitpra dà appuntamento alla domenica a venire, limite sempre 4.2; organizzatori col Cts, come risaputo, Laspeziacuore e l’ Associazione per la Lotta all’ Ictus Cerebrale. Per informazioni: si può telefonare a Pier Aldo Canessa al cellulare 339 - 8858342 e/o rivolgersi al sito-web

www.tpratennis.it e/o chiamare il numero, appunto di San Venerio, 0187 – 503557.