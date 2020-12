A San Siro tocca al ravennate Michael Fabbri

La Spezia - Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la sfida valida per l'13° turno di Serie A Tim, in programma domenica alle ore 15 sul terreno del "Meazza". L'incontro vedrà come assistenti Tarcisio Villa della sezione di Rimini e Scatragli Marco della sezione di Arezzo; Quarto Ufficiale sarà Gianluca Aureliano di Bologna. Al Var, Paolo Valeri di Roma 2, Avar, Pasquale De Meo di Foggia. Ha diretto lo Spezia diverse volte quando ancora era arbitro della serie B, l'ultima delle quali nell'aprile 2015 in occasione di un Bologna-Spezia, finita 0-0.