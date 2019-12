A San Miniato i Canottieri Velocior fanno incetta di medaglie

La Spezia - Si è conclusa nel migliore dei modi l’attività della Società Canottieri Velocior 1883 ai Campionati Italiani Indoor Rowing di San Miniato, in programma sabato 14 dicembre. Il settore Speciale della Velocior e alcuni suoi altri atleti delle categorie più giovani, al seguito degli allenatori Rebecca Corsoni e Francesco Bernul, sono tornati dalla città toscana con numerose medaglie e alcuni buoni piazzamenti.

Gli atleti della Canottieri Velocior Speciale, dopo la gare delle prove preliminari per la composizione delle finali individuali da uno e due minuti, si sono cimentati nelle Staffette unificate quattro per un minuto. Il sodalizio spezzino ha schierato tre formazioni composte da Velocior 1: Virginia Dalcielo, Elisa Mastrini, Tiziana Collina e Giuliana Bertoli, Velocior 2 con Leonardo Lancia, Luca Tedeschi, Michele Fedi e Maroob Ballarati, ed infine Velocior 3 formata da Luca Sommovigo, Federica Granato, Alessandro Lancia e Pino Cocco che sono arrivati rispettivamente, decimi, quinti e settimi.



Nelle finali gli Atleti liguri hanno dimostrato tutto il loro valore andando a conquistare la medaglia d’oro con Tiziana Collina prima assoluta nella categoria femminile, Michele Fedi primo di Categoria, cosi come Argento per Gloria Cattani, Elisa Mastrini e Aldo Bertella, medaglia di bronzo per categoria a Virginia Dalcielo, Luca Sommovigo e Luca Tedeschi, per Leonardo Lancia ottimo quarto posto.

Gli altri piazzamenti sono: Finale Allievi B1 maschile Sesto posto di Mattia Trapani e incoraggianti prospettive per Timur Gorgulya e Leonardo Burzi su un numerosissimo lotto di partecipanti; Finale Allievi B2 maschile Nono posto per Gianluca Vannini, che, su una trentina di atleti, ha preceduto i compagni di squadra Giovanni Battista Grasso, Matteo Rapallini e Alessio Savarese; Finale Allievi C maschile piazzamenti per Francesco Bocchetti. Mario Menchelli e Christopher Mammi come nella Finale Cadetti per Giacomo Pasini, Filippo Esposito e Biagio Mori; nella Finale Ragazzi Lorenzo Mancini ha fatto registrare un buon esordio.