A Perugia lo 0-0 è di moda

Di Carlo ha fermato gli umbri per due anni di seguito, Bjelica perse entrambe le volte per 2-1.

La Spezia - C'è stato il momento dei 2-1, ora sembra essere in voga lo 0-0 per lo Spezia sul campo del Perugia. I primi due punti della storia aquilotta allo stadio "Renato Curi" portano entrambi la firma di Mimmo Di Carlo, che tra 2016 e 2017 è riuscito a fermare gli umbri per due stagioni consecutive senza subire reti. Nel primo caso in campo c'erano Chichizola, De Col, Terzi, Postigo e Migliore in difesa; Canadija (75' Sciaudone), Errasti (84' Acampora) e Pulzetti a centrocampo e un trio d'attacco composto da Piccolo (67' Valentini), Calaiò e Situm. Nel maggio scorso invece toccò a Chichizola difeso da un terzetto composto da Valentini, Terzi e Ceccaroni; in mezzo spazio a Vignali, Djokovic, Maggiore e Mastinu (76' Baez) e in avanti Piccolo (60' Giannetti), Fabbrini (82' Signorelli) e Granoche.



Prima dell'era dicarliana una lunga serie di 2-1. Il primo datato 1966 con la coppia Malavasi-Scarabello che scelse Fusani, Bonvicini, Pederiva, Sonetti, Fontana, Brancaleoni, Memo, Campi, Vallongo, Pologna e Rebecchi; in gol andarono Gabetto, Montenovo e Brancaleoni. Poi un salto al 2015 con le reti di Verre, Ardemagni e l'autorete di Goldaniga. Stesso risultato pochi mesi prima in Coppa Italia, esordio di Nenad Bjelica sulla panchina aquilotta, con le reti di Comotto, Goldaniga (questa volta nella porta giusta) e Sammarco. Primissimo confronto nel 1962 e fu un secco 4-0 per i padroni di casa.