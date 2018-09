A Marco Serra la direzione di Spezia-Carpi. Quel precedente col Pisa...

La Spezia - Sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere la sfida del "Picco" tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Carpi guidato da Fabrizio Castori. Di professione impiegato, dal 2012 al 2015 ha diretto 53 gare in Lega Pro, nella stagione 2015-2016 viene promosso alla Can B. Ha arbitrato, per due volte, anche in massima serie. Fu lui a fischiare lo 0-0 del maggio 2017 fra Spezia e Pisa: fischiò in quell'occasione un rigore a favore degli aquilotti che Granoche calciò all'incrocio dei pali. L'incontro, in programma sabato 29 settembre alle 15, vedrà come assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Vittorio Di Gioia di Foligno; quarto ufficiale sarà Matteo Gariglio (Pinerolo).