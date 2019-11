A Maggioni la sfida Cosenza-Spezia. I precedenti

La Spezia - Sarà il signor Lorenzo Maggioni di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Michele Grossi di Frosinone e Luigi Lanotte di Barletta, a "dirigere il traffico" in Cosenza-Spezia, in programma venerdì sera al "San Vito-Marulla". Quarto ufficiale di gara sarà Gino Garofalo di Torre del Greco. Con lui i padroni di casa hanno vinto una volta (contro il Monopoli in serie C 2017-18, con reti di Tutino e Bruccino) e perso in due occasioni (l'anno scorso a Foggia 1-0 e quest'anno a Chiavari sempre per 1-0). Il fischietto 35enne, alla sua seconda stagione in Can/B, ha diretto gli aquilotti contro il Cittadella nel settembre del 2018: la risolse Marco Crimi e in quell'occasione costrinse i veneti a finire la partita in dieci per l'espulsione di Panico. Si rivide al Picco a novembre di un anno fa per Spezia-Foggia, finita 0-0: anche in quella occasione l'avversario dei bianchi finì con un giocatore in meno, Cristian Agnelli, espulso al 65'.