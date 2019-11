A Livorno la Tarros perde ma gioca alla pari

La Spezia - ASD Pielle Livorno - Spezia Basket Club Tarros 79-71

Parziali: 22-17; 44-33; 57-48



ASD Pielle Livorno: Schiano 15, Burgalassi 5, Stolfi 0, Fantoni 1, Dell'Agnello 16, Creati 6, Di Sacco 2, Magni 16, Baroncelli 16, Bonaccorsi 2, Portas – Vives 0.

Spezia Basket Club Tarros: Cimarelli 2, Lauriola 0, Pipolo n.e., Dalpadulo 7, Kibildis n.e., Loni 17, Bertola n.e., Fazio 14, Petani 5, Steffanini 11, Suliauskas 15.



Ottimo atteggiamento e massima dedizione da parte di tutti i ragazzi, che hanno dovuto fare fronte a molte importanti assenze. “Sono contento della prestazione, abbiamo giocato una gara di ottimo livello contro una grande squadra e facendo fronte a tante assenze di peso”, commenta così la partita della sua squadra contro la Pielle Livorno il patron bianconero Danilo Caluri.



La Tarros esce sconfitta 79-71 dal PalaSport Macchia, ma, pur nell'amarezza per il risultato, torna a casa soddisfatta per la prova data. Una bella prova di maturità, coesione e tenacia. Perchè, ancora una volta, i bianconeri hanno dovuto fare a meno di tanti uomini importanti e chi c'era ha dimostrato davvero di dare tutto e di mettersi a completa disposizione del gruppo. Per tutto questo e per quanto visto sul parquet, Presidente Danilo Caluri è fiducioso sul futuro: “Ora non posso chiedere nulla di più ai ragazzi e allo staff. Ognuno sta dando davvero tutto. Sono sicuro che quando saremo al completo e in condizione ci potremo togliere delle soddisfazioni”.



Sulla stessa linea le impressioni di coach Andrea Padovan: “Abbiamo dato davvero il massimo, ogni ragazzo non poteva fare di più. Ovviamente abbiamo commesso errori, ma sull'atteggiamento non posso eccepire nulla. La strada è quella giusta”. Si torna subito sul parquet, turno infrasettimanale mercoledì 13 novembre alle 20.30 al PalaSprint. La Tarros ospita la Virtus Siena e chiama a raccolta tutti i propri tifosi.