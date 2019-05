A Lecce un pubblico da serie A per Terzi e compagni

La Spezia - Trentamila al Via del Mare per l'ultimo atto della stagione regolare che potrebbe sancire un'incredibile promozione da neopromossa. Il sogno di Fabio Liverani e la passione dei tifosi salentini che riempiranno il vecchio stadio come non si vedeva anni. Già esaurita la Curva Nord, anche gli altri settori vanno verso il soldout mentre la società ha presentato agli organi preposti un’istanza per la riapertura integrale del settore Curva Sud, garantendosi altre 3.000 posti. Fra paganti ed abbonati già venduti quasi 22mila tagliandi mentre ai tifosi spezzini sono assicurati 1.200 tagliandi per il settore ospiti.