A De Col nessun incentivo all’esodo: ”Sapeva di essere fuori”

La Spezia - “Abbiamo detto all’inizio dell’anno che non avremmo rinnovato il contratto di Filippo De Col. Non è una cessione, perché si sapeva non sarebbe stato parte del progetto”. Così Guido Angelozzi spiega l’addio di una delle bandiere della maglia bianca. “La prima squadra gliel’ho trovata io ed era il Chievo, con dentro uno scambio per Seculin. Lui però voleva un contratto di due anni e ha rifiutato l’offerta dei veneti. Pensava di aver trovato una squadra qualche tempo dopo, ma alla fine non l’ha cercato nessuno. Ieri abbiamo deciso di fare una risoluzione così lui potrà trovare a mercato aperto una nuova sistemazione. Il problema è che non è facile trovare chi ti fa contratti lunghi di questi tempi”.



A.Bo.