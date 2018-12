A Crotone la salvezza di Soda e quell'ingiustizia su Migliore

Con Padoin e Guzman tre punti fondamentali nel 2008, mentre Bjelica perse la corsa promozione.

La Spezia - Mimmo Di Carlo e il suo Spezia uscirono indenni dallo "Scida" che si preparava a festeggiare la promozione in serie A nell'aprile del 2016. Una vittoria avrebbe mandato in calabresi in paradiso, ma gli aquilotti inseguivano i play-off e quella sera conquistarono uno 0-0 che si sarebbe rivelato prezioso per questo scopo. E' l'ultimo precedente in trasferta con i rossoblù, che fu affrontato con Chichizola, De Col, Valentini, Terzi, Tamas, Pulzetti, Juande, Sciaudone, Piccolo (76' Ciurria), Okereke (51' Situm) e Catellani in campo. Fu tra l'altro la prima partita da titolare di Okereke in serie B, che sarà grande assente tra tre giorni.



Score tutto sommato positivo per gli aquilotti, che nel 2008 trovarono tre punti fondamentali per la salvezza grazie a Santoni, Giuliano, Pecorari, Scarlato, Nicola, Saverino, Padoin (81’ Ponzo), Frara, Gorzegno, Colombo (27’ Do Prado) e Guzman (91’ Confalone). Vittoria per 0-2 con reti di Padoin e Guzman come 0-2 sarebbe stato nel 2013 con Cagni in panchina e Iacobucci, Pasini, Romagnoli, Schiavi, Mario Rui, Sammarco (75' Musacci), Bovo (46' Lollo), Porcari, Piccini, Pichlmann (59' Okaka) e Antenucci in campo. Gol di Sammarco e Lollo.



Tra 2014 e 2015 invece due sconfitte, quella più dolorosa sicuramente risale all'aprile 2015: Spezia in grande forma e lanciato verso la rimonta delle zona di testa vista la crisi del Bologna (alla fine la spuntò il Frosinone) ma azzoppato in due minuti dall'arbitro Pezzuto che riuscì a invertire un rigore netto su Migliore in simulazione e 50 secondi dopo a comminargli il secondo giallo per un fallo di mano del tutto involontario a centrocampo. Partita ancora ben presente nei ricordi dei tifosi. Finì 2-0 con reti di Padovan, meteora juventina oggi alla Casertana in serie C.