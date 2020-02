A Collegno spezzini super: tre partite e tre vittorie

La Spezia - TRE PARTITE E TRE VITTORE per “Le Aquile Basket La Spezia” nell’esordio dello Special Basket 2020. Alla palestra ‘Don Milani’ di Collegno a preso il via il Girone A del 5vs5 Tradizionale.

Il team spezzino si è distinto in tre prestazioni, una meglio dell’altra, mettendo in risalto il gioco di squadra e ottimi schemi, provato e riprovato nei due allenamenti settimanali.

Le belle prestazioni non passano in osservato dai due coach presenti, soprattutto da Marco Gherpelli – uno di nuovi - “Abbiamo affrontato le prime due partite con tanta grinta; in quella pomeridiana poi. ci siamo un attimo rilassati ma siamo riusciti a vincere di due punti. Grazie ai ragazzi per avermi regalato questo esordio in panchina. Al primo appuntamento ufficiale, non hanno fatto mancare i loro proprio impegno, Bene così “

“ Vedere il carattere e l’abnegazione dei ragazzi in ogni partita mi ha reso felicissimo – aggiunge coach Moroni - Poi nell’ultima partita, la più difficile la gioia e stata doppia, perchè hanno vinto soprattutto con la testa dato che la stanchezza dopo tre partite si faceva sentire contro un avversario probabilmente più forte di noi



LE AQUILE – AQUERELLO PIACENZA “A” 36-16

Gemelli pt, 8 - Lleshi punti 4 - Pena punti 8 - Lombardo punti 4 – Tomulescu - Tiberuis punti 4 - Strata punti 2 - Demontis punti 2 - Bongiorno punti. 4



LE AQUILE – SENZA LIMITI “A” TORINO 34-18

Gemelli pt, 15 - Lleshi punti 10 - Pena punti 7 - Lombardo punti 2 – Tomulescu - Tiberuis - Strata – Demontis - Bongiorno



LE AQUILE – VHARESE 26-24

Gemelli pt, 5 - Lleshi punti 12 - Pena punti 9 – Lombardo – Tomulescu - Tiberuis - Strata – Demontis - Bongiorno



RISULTATI

Acquerello-Vharese 20-39; Le Aquile Basket-Senza Limiti “A” 34-18; Le Aquile Basket-Acquerello 36-16: Le Aquile Basket-Vharese 26-24; Vhaese-Senza Limiti “A” 44-9



CLASSIFICA

Le Aquile pt. 6 (3 partite) – Vharese pt. 4 (3 partite) – Acquerello pt 2 (2 partite) – Senza Limito “A” Torino pt 0 (2 partite)