A Claudio Grassi il Trofeo "open" Audi-Brotini al Circolo Spezia

La Spezia - A Claudio Grassi del circolo Amici del Tennis di Ronchi, che in finale ha battuto per 6-2 e 6-1 Lorenzo Vatteroni del Tennis Club Pistoia, l’edizione 2019 del Trofeo “Audi Brotini” (“open” di 3.a Categoria e Antonella Finazzi il Giudice Arbitro) organizzato a San Venerio dal Circolo Tennis Spezia.

Per la cronaca Grassi aveva superato in semifinale Tondelli per 6-0 e 6-0 e Vatteroni per 6-4 e 6-1 invece Merighi. Alle premiazioni dei due finalisti hanno proceduto Presidente e Direttore sportivo del Cts; rispettivamente Alessandro Caporilli e Raffaello Putti.

Un paio di curiosità…fra i partecipanti c’era pure l’ex calciatore di Serie A Stefano Bettarini e tra il pubblico immancabilmente il padre di Alessandro Giannessi, il noto tennista migliarinese cresciuto a S. Venerio dove infatti è socio onorario e oggi numero 140 del mondo, signor Giovanni: il figlio è in questi giorni impegnato in un torneo in Polonia a Stettino.