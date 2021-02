A Chiffi la sfida alla capolista: andrà in Procura Federale per parlare di quanto successo in Juve-Inter

La Spezia - Sarà chiamato per primo della Procura Federale per fare luce su quanto accaduto a Torino martedì sera nel corso di Juventus-Inter. La sua posizione di quarto uomo rende infatti l'arbitro di Padova pressochè ad aver sentito e visto tutto quello che è successo tra le panchine. Parliamo di Daniele Chiffi che avrà una bella gatta da pelare davanti ai giudici ma intanto è stato designato a dirigere il match fra Spezia e Milan match valido per la 22^ giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvtato dagli assisenti Mondin – Vecchi con Iv uomo Sacchi e al Var e Avar la coppia Mazzoleni-Paganessi.