A Chiappara pensano in serie C come papabile guida tecnica

Il secondo di Gallo pronto per il salto.

La Spezia - Una panchina tutta sua tra i professionisti. Qualcuno ha visto una sorta di saluto anticipato nella conferenza stampa che Roberto Chiappara ha chiesto di poter tenere giovedì scorso prima della trasferta di Avellino. E tra le possibilità per il futuro dell'ex ala ci sarebbe quella di tornare sulla panchina da primo allenatore dalla prossima stagione. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha iniziato ad allenare alcune formazioni di serie D dell'area romana tra cui Anziolavinio, Ostia e Albalonga. Esperienze importanti in piazze che come dimensioni hanno quelle di una città media (qui un'intervista del 2016).



In estate poi la chiamata di Fabio Gallo che lo ha voluto come secondo allo Spezia. Annata importante che potrebbe aprirgli le porte di una guida tecnica in serie C per la prossima stagione, dalla Sardegna in questi giorni rimbalza la voce di un interesse da parte dell'Arzachena. Sarebbe la terza volta che Chiappara saluta lo Spezia, dopo quelle del 1998 e del 2001. Ma con il sindaco è al massimo un arrivederci e mai un addio.