A Castagna-Chinchero il provinciale a coppie di biliardo

La Spezia - Se la prima serata di queste due settimane conclusive della stagione del biliardo boccette è stata caratterizzata dalla finale amatori tutta “Made in Valdellora”, due giorni più tardi abbiamo assistito ad una “Made in ABS” per quanto riguarda il campionato provinciale a coppie. I due tandem del Bar Regina di cuori di Sarzana del presidente Franco Cimoli, Pellistri-Gianazzi (in foto a destra) e Castagna-Chinchero (a sinistra), si sono infatti dati battaglia nello scontro volto a eleggere la miglior coppia provinciale della stagione, il tutto all’interno della cornice del PalaSport Mariotti. Dopo aver superato in semifinale la coppia Malaspina-Paolini l’una e Borri-Conteo l’altra, a prevalere nel derby è stata l’accoppiata formata da Federico Castagna e Michele Chinchero, che hanno così raggiunto l’ambito titolo dopo averlo sfiorato l’anno scorso, quando persero in finale dalla coppia dell’ARCI Valgraveglia Cappellari-Landi.



“C’è grande soddisfazione per la vittoria - afferma il bocciatore Castagna - che c'era sfuggita in malo modo lo scorso anno. Io e Michele siamo cresciuti dentro e fuori dal biliardo. Di conseguenza, aver centrato questo obbiettivo con un amico d'infanzia rende la soddisfazione tripla”.