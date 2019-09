La Spezia - “Scortati” come da tradizione da Liviana Ratti e il gruppo dell'Orgoglio Spezzino, ieri sera i giocatori dello Spezia hanno partecipato alla Sagra della polenta di Baccano. Come ogni anno infatti una delegazione aquilotta ha raggiunto il borgo arcolano per una serata in mezzo ai tantissimi tifosi che popolano una delle feste più longeve della Val di Magra. Immancabili per i gemelli Ricci e compagni foto e autografi con i supporters mentre il club ha ricambiato l'ospitalità della sagra consegnando una targa e una maglia autografata con il numero 39 come le edizioni della manifestazione che anche quest'anno ha ricordato Mattia Sorrentino.

La sagra intanto proseguirà anche questa sera e domani.