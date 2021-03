“Zoet decisivo in quei 10 minuti. Piccoli? Deve allenarsi al massimo”

La Spezia - “Nel primo tempo ha dovuto gestire situazioni semplici, nel secondo è stato decisivo. Zoet ci consegna tre punti in una partita in cui la sofferenza è stata limitata a quei 10 minuti finali”. Così Italiano sul portiere olandese, oggi autore della prima prova significativa con la maglia bianca. “Piccoli? Ha grandissime qualità. Deve iniziare sempre ad allenarsi al massimo, a preparare bene le partite. Deve segnare anche in allenamento, oggi poteva essere più concreto oltre al gol. Ha grande passione, un ragazzo di prospettiva”.