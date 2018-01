“Volevamo prendere uno come Mora e abbiamo preso l’originale”

La Spezia - “Questa è una sessione di mercato che non consideriamo di riparazione ma di rafforzamento, visto che avevamo già operato bene in estate. Grazie a Gabriele Volpi che ci ha dato il via libera per poter chiudere le operazioni di Mora e De Francesco. Grazie ai consiglieri che hanno lavorato in questo senso e grazie ai tifosi che sabato scorso hanno creato una coreografia fantastica che ha trascinato il patron nel solco dell’entusiasmo”. Il presidente Stefano Chisoli fa intendere il peso che ha avuto il gioco di squadra in questi mesi che hanno aperto una seconda stagione dell’era Volpi. I due centrocampisti arrivati a titolo definitivo in questo mercato invernale completano una rosa che continua a intendersi un cantiere in vista della prossima stagione, ma che intanto fa sperare di centrare i play-off già in questa stagione.

“De Francesco rientra in un’idea di patrimonializzare la società, ovvero di cercare giocatori che siano pronti oggi ma anche di prospettiva. Si è creata l’opportunità di andare a cercare un altro capitano, lo abbiamo visionato e la cosa si è perfezionata. Mora ha una storia più lunga: un paio di anni fa giocavamo a Ferrara contro la Spal, era poco prima di Natale. Era una delle prime partite dello Spezia che vedevo, ero ancora parte del Rijeka. A fine partita con Micheli ci siamo detti “ci servirebbe uno come Luca Mora”. La Spal poi è andata in A, a dicembre ci siamo parlati con Micheli e ci siamo detti di nuovo che serviva uno come Luca Mora. Alla fine abbiamo preso l’originale”.