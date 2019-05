“Visto personalità, grazie al pubblico per i cori”

Marino è contento: “La squadra ha risposto bene in una partita da dentro o fuori. Galabinov sta mostrando le sue qualità. Ora doppio riposo e poi a Lecce a giocarcela”.

La Spezia - Felice per il ritorno alla vittoria della sua squadra, Pasquale Marino si è detto contento sopratutto per il fatto di non aver concesso praticamente niente ai propri avversari. Un po’ come successo con l’ultima partita casalinga con il Perugia. “La differenza tra queste due partite? Il gol finale di Melchiorri - sentenzia l’allenatore - visto che le prestazioni sono le stesse. Oggi credo che, in una partita da dentro o fuori, la squadra abbia risposta bene, giocando palla a terra e con equilibrio. L’azione del gol di Galabinov è nata con tanti passaggi e un bel gioco di squadra. I ragazzi hanno dimostrato personalità. Oggi chi ha giocato lo ha fatto ottimamente. Non abbiamo avuto un momento di sofferenza, poi abbiamo chiuso la partita ed è andata bene così”.



Prossima tappa: Lecce. “Adesso abbiamo settimana di lavoro per presentarci bene ad una partita difficile. I ragazzi hanno già fatto tre partite intense, ho dato loro un giorno in più. Ricominceremo ad allenarci martedì. Se abbiamo fatto bene ad aspettare Galabinov? Sta mostrando le sue qualità, e sta dando alla squadra quello che ci aspettavamo da lui. Adesso in attacco abbiamo l’imbarazzo della scelta, speriamo recuperi anche Okereke, che oggi non abbiamo voluto rischiare”. Infine, non sono passati inosservati i cori dedicati direttamente a Marino nel finale di partita. “Mi hanno sempre accolto bene fin dall’inizio e lo hanno continuato a fare per tutta la stagione, sono molto felice”.



Marco Passalacqua