"Visto anche cose buone. Tra qualche mese saremo una squadra diversa"

La Spezia - "Per 60 minuti siamo rimasti in partita, poi alcuni ragazzi sono andati in calo dal punto di vista fisico. Ma alcune cose buone si sono viste e dobbiamo lavorare su quelle". Vincenzo Italiano voleva evitare di prendere una goleada, conscio dei limiti dello Spezia odierno, che ha finito dopo tutte e iniziato dopo tutte. "Quindici giorni di allenamenti sono pochi, ce ne serviranno molti di più. I ragazzi hanno qualità, ma l'identità si ottiene attraverso il lavoro. E noi per adesso abbiamo potuto farne poco. Questa categoria non ti perdona e oggi siamo stati puniti quasi ad ogni errore. Siamo pronti ad un percorso difficile, non ci abbattiamo per una sconfitta", dice ai microfoni di DAZN:

La fase migliore è stata quella dopo aver subito la prima rete. "Nell'approccio alla gara qualche emozione in più viene fuori, ci sta quando hai tanti debuttanti. Poi il gol preso ti toglie le paure. Peccato aver subito quei gol in pochi minuti nel secondo tempo. Erano evitabili. Sono convinto che miglioreremo, tra qualche mese non saremo più questi. La base è buona, i giocatori che sono arrivati ci daranno una grande mano".

Il salto di categoria è questo. "In serie B ci sono tre giocatori forti e otto gregari. In A ci sono otto fenomeni e tre gregari. La serie A è questa e oggi ce ne siamo accorti". Sul fatto di dover giocare in pratica in trasferta anche le partite casalinghe vista l'indisponibilità del Picco. "La sensazione è giocare sempre fuori casa visto che ci arrivi dopo 3 ore di viaggio. Al Picco ti senti protetto, ma il nostro stadio per tante partite sarà questo di Cesena e ci dobbiamo abituare in fretta".