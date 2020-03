"Vidi Ponzo contro Maldini e pensai: magari averlo al Picco"

La Spezia - Il calcio degli highlights affidati a YouTube è così: rimangono le azioni salienti ma si perde il significato. E così vale più un colpo di tacco in mezzo ad una partita trotterellante che 90 minuti di difesa sulle mura contro tutto e tutti. E così c'è un Milan-Modena del 2003, poco tempo prima che Paolo Ponzo diventasse un giocatore dello Spezia, che oggi a vederlo raccontare nella sintesi ti fa quasi rabbia. Succede che il numero 4 alla fine stende Kaladze in area e il fortino degli umili gialloblù cade di schianto. Ma prima ci sono 80 minuti circa in cui l'uomo che non ha mai smesso di correre ha arginato la fascia migliore della squadra più forte d'Europa.

"Lo posso testimoniare oggi e per sempre. Io c'ero quel giorno a San Siro e mi ricordo come oggi quel centrocampista che non aveva mollato un centimetro per tutta la partita", ricorda Alberto Pandullo, manager sprugolino nella città dei Navigli e più volte dirigente dello Spezia Calcio. "Era un bellissima giornata di sole a Milano, doveva essere una partita senza storia, invece fu grande sofferenza per il Milan. E c'era questo questo stantuffo che contrastava una volta Maldini e una volta Kaladze e poi si ributtava in avanti. Su e giù, non si fermava mai. Li ha obbligati a un lavoro fisico estenuante. Era uno che in una piazza come la nostra poteva solo essere amato". Sono passati sette anni senza Paolo Ponzo, custodito dai monti dell'Appennino Ligure e dal ricordo di tutti i tifosi per cui ha offerto il petto al vento.