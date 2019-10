“Vedo facce diverse, siamo più liberi e stiamo crescendo”

La Spezia - “La classifica stava diventando un'ossessione che ci dava troppa frenesia. I sette punti in tre partite hanno invece restituito ossigeno a noi e a tutto l'ambiente, sappiamo che basta poco per raggiungere posizioni più tranquille. Dobbiamo concentrarci sulle prestazioni che ci danno autostima e consapevolezza, la strada è ancora lunga e possiamo ottenere qualsiasi cosa”. Dopo l'ottimo pareggio infrasettimanale di Empoli è già tempo di vigilia per lo Spezia di mister Italiano che domani sera al Picco ospiterà il Chievo, terza forza del campionato dietro a Benevento e Crotone.



Si riparte da un risultato molto positivo sul campo di una squadra con ambizioni di promozione

“Sull'uno a zero abbiamo avuto due occasioni per chiuderla o comunque per mettere l'Empoli in grossa difficoltà però dobbiamo imparare ad essere più lucidi e meno ingenui. Siamo ripartiti sempre bene difendendo quando era il momento stando spesso anche nella loro metà campo. Abbiamo fatto una partita di grandissima maturità, stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, concediamo poco e abbiamo margini di miglioramento. I ragazzi hanno fatto una prestazione di grande personalità, questo deve essere il nostro modo di fare da qui in avanti. Vedo facce diverse, siamo più liberi mentalmente, ci divertiamo e stiamo crescendo anche sotto il profilo della condizione”.



Crescita evidente anche nelle prestazioni dei terzini

“Stanno crescendo tutti, e quando i singoli migliorano ne beneficia tutto il collettivo. Stiamo concedendo poco agli avversari e stiamo creando molto quindi significa che si lavora bene. Ad Empoli su un campo reso pesante dalla pioggia abbiamo tenuto bene anche fisicamente e la dice lunga il corner che abbiamo conquistato nel recupero in campo di una delle favorite per la promozione.



Da un'avversaria di vertice all'altra, domani arriva il Chievo e sarà la terza partita in una settimana

“Un'altra squadra forte che ha a disposizione giocatori di altra categoria, pericolosi in avanti ed esperti dietro, giocano bene e continuano a rimontare, questo significa che hanno anche carattere. Sarà un test difficilissimo ma noi dobbiamo sempre pensare di avere davanti il Real Madrid e fare il massimo preparandoci anche dal punto di vista mentale. Anche per loro sarà la terza partita in un pochi giorni, noi dovremo mandare in campo gente che possa farci concludere bene questo periodo intenso dando continuità a quanto fatto, ci vorrà uno Spezia combattivo che pensi solo a giocare, il resto verrà di conseguenza”.



Proprio alla luce di tutti questi impegni ravvicinati come sta la squadra? Ci saranno cambi in attacco?

“Quando c'è la possibilità cerco sempre di coinvolgere tutti, in periodi simili bisogna centellinare le energie. Chi è entrato nelle ultime partite lo ha sempre fatto con lo spirito giusto anche perché i risultati danno una spinta in più. Gudjohnsen ha avuto un problemino contro la Juve Stabia ma sarà a disposizione, Gyasi corre anche per gli altri, fa un grande lavoro anche in fase difensiva e gli manca solo il gol, lo merita e sono sicuro che sarà importantissimo per noi”.



I sette punti nelle ultime tre partite hanno ridato fiducia nonostante la classifica resti sempre cortissima

“Tutte le squadre sono vicinissime, per noi era fondamentale venir fuori da una situazione che stava diventando brutta e pericolosa. Le due vittorie e il pareggio di Empoli ci hanno dato ossigeno a noi e a tutto l'ambiente permettendoci di uscire dai bassifondi. Ora dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, siamo alla decima giornata e tutto può cambiare, la strada è lunga e possiamo ottenere qualsiasi cosa”.