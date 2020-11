"Vedere una squadra che non molla mai non può che farmi piacere"

La Spezia - Finisce in t-shirt dopo aver scagliato la tuta in panchina. Ma finisce anche con un pareggio che vale oro. Vincenzo Italiano attira ancora complimenti, ma soprattutto muove la classifica e questo pare interessargli di più. "Abbiamo fatto un altro passo nel nostro percorso di crescita e sono contento. Soprattutto nel primo tempo in cui potevamo andare oltre l'1-0. Ci aspettavamo la reazione del Cagliari, forse non così veemente ma di certo non ci aspettavamo di andare sotto. Recuperarla in questo modo è merito dei ragazzi, che ci hanno messo qualcosa in più dal punto di vista caratteriale".



Molto meglio nel primo tempo però. "Nel momento in cui pensi di avere in mano la partita e di poterla gestire, accadono queste cose. Un errore gravissimo che forse abbiamo fatto inconsciamente. Loro bravi, perché davanti hanno tantissima qualità. Noi non siamo stati particolarmente attenti in due occasioni in cui potevamo fare meglio. Ma per un allenatore vedere una squadra che non molla e porta a casa il risultato è una grande soddisfazione".



Lo Spezia sale a 10 punti grazie a quel rigure nel finale. "E' un punto che fa classifica e fa morale. Proseguiamo nella striscia positiva, nella crescita. In questo momento è giusto pensare solo alla prestazione, è ancora lunga. Oggi è arrivato un pareggio meritato, oggi sarebbe stato un peccato tornare a mani vuote. Noi affrontiamo ogni gara come se fosse decisiva e proviamo a mettere in campo ciò che facciamo in settimana. I ragazzi hanno entusiasmo e penso si stiano anche divertendo. Siamo in crescita e sono convinto che possiamo ancora migliorare".