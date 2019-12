"Vecchio e decadente", l'ode degli ultras per la partita del centenario

La Spezia - "Vecchio decadente e fatiscente, con i tuoi pali in tribuna e l’acqua che scende in gradinata. Per quasi tutta la vita hai visto polvere e calcio di periferia... dalla tua storica entrata sono passati in tanti ed uscirne è stato sempre difficile per tutti. Sul tuo verde manto di adesso passano nomi importanti. Ma tu sei rimasto sempre il solito... caldo difficile e inospitale!

Per noi sei stato sei e sarai per sempre la casa della nostra amata maglia! Tanti auguri e 100 di questi giorni meraviglioso Alberto Picco! Aiutaci ancora una volta... chiama il tuo popolo a raccolta a riempire i tuoi gradoni... a urlare e tifare per spingere alla vittoria le bianche casacche... Il PICCO CI ASPETTA ...FACCIAMOLO TORNARE PICCO!".

Un'ode a quello che è feticcio e focolare. Stavolta gli ultras hanno lasciato a casa la prosa che contraddistingue molte delle considerazioni che dagli spalti arrivano alle orecchie dei diretti interessati in campo. Un'esplosione di affetto per un agglomerato di calcestruzzo che non è mai stato perfetto quanto la passione di chi ci ha speso ore e giorni, che poi sono diventati mesi ed anni. La Curva Ferrovia che si prepara a celebrare i cent'anni dello stadio "Alberto Picco" con una sciarpa in vendita all'ingresso della Ferrovia e dei distinti. La sorte ha voluto che si giocasse proprio ad un secolo preciso dalla partita inaugurale e contro una rivale storica come il Livorno.

E' una lunga corsa con le mani al cielo quella iniziata domenica 7 dicembre 1919. Campionato di Promozione Ligure che dava accesso alla Prima Categoria, ovvero la massima serie di quei tempi in cui il calcio aveva un'architettura ancora confusa. Lo Spezia batte lo Sport Club Genova per 8-0 inaugurando una cavalcata che lo porterà a vincere il girone B e poi il girone finale ottenendo la promozione. Alberto Picco era morto solo quattro anni prima nella Grande Guerra e quindi sugli spalti c'erano tanti che lo avevano conosciuto di persona. L'idea di dedicargli il costruendo stadio era stata espressa ancor prima di mettere la prima pietra.

Una festa che avrebbe "coronato lo sforzo bellissimo dei dirigenti dei giuocatori del simpatico club dalla tinta leggermente aristocratica, dinnanzi ad un folto pubblico tra cui portavano nota graziosa alcune gentili signore e signorine", scriveva Il Tirreno in cronaca.