"Un portiere entro lunedì, l'attaccante solo se ci farà migliorare"

La Spezia - “Sul mercato saremo vigili e attenti fino alla fine, il nostro è un progetto che va avanti dalla scorsa stagione con idee chiare e precise”. Così il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi il quale a margine della presentazione odierna di Ferrer, Delano e Buffonge, ha fatto anche il punto sulle trattative in entrata e in uscita.



“Secondo me a questo punto manca solo un portiere – ha puntualizzato il dirigente – e ne arriverà uno entro lunedì. Per quanto riguarda l'attaccante sono convinto che questo sia una cosa in più, non è detto che arrivi ma vedremo cosa si potrà fare. Un po' mi spiace quando sento dire che lo Spezia ha bisogno di un attaccante perché ne abbiamo ma ripeto, se ci sarà l'occasione di migliorare realmente il reparto lo faremo. In uscita oltre a De Col e De Francesco faremo solo qualche giovane. La squadra è pronta come lo sono tutte quelle organizzate in questa fase del mercato. L'obiettivo che ci eravamo prefissati – ha ricordato Angelozzi – era quello di ringiovanire la squadra allestendo un gruppo forte e duraturo, lo abbiamo fatto senza stravolgere nulla e proseguendo il lavoro dell'anno scorso quando avevamo annunciato due o tre cessioni importanti. C'è un progetto chiaro – ha concluso – e lo ha dimostrato anche l'arrivo di Capradossi le cui prestazioni sono state riconosciute da tutti: era arrivato in prestito un anno fa e quando si è riproposta l'occasione lo abbiamo acquistato”. Infine sul prossimo impegno di coppa contro il Sassuolo: “Oggi lavoro per lo Spezia ma li ho ancora ottimi rapporti e lo confermano anche le due operazioni fatte in questa sessione”.