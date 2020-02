"Turismo sportivo sull'Alta Via del Golfo, ma deve crederci l'intera provincia"

La Spezia - Costruire una regia provinciale dello sport, preparare la festa dei campionati assoluti di atletica leggera, creare i presupposti per dare struttura al termine turismo sportivo. E' il momento di fare il punto con l'assessore Lorenzo Brogi nell'anno in cui la città si appresta a trovare un picco di visibilità grazie allo sport. L'appuntamento con la massima competizione nazionale della "regina degli sport" porta i riflettori sul Montagna e sulla Spezia per tre giorni, il tutto a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo. La punta dell'iceberg del lavoro impostato in questa prima metà di mandato che non ha cercato solo i lustrini del grande evento. Al 2022 si vuole arrivare con un coordinamento delle società dilettantistiche e avendo portato lo sport sui sentieri, della città e non solo.



Assessore Brogi, che 2020 sarà per lo sport alla Spezia?

"Il 2020 sarà sicuramente l’anno della conferma della città della Spezia come capitale dello sport provinciale e ligure. Ci aspettano grandi eventi: la Viareggio Cup con il Trofeo Città della Spezia e poi gli assoluti di atletica, il grande basket che anche quest’anno non mancherà e poi il Giro della Lunigiana. Ovviamente non sarà solo l’anno dei grandi eventi sportivi, stiamo lavorando alla Consulta dello sport per poter fare del capoluogo il centro dello sport provinciale. Vorrei mettere a sistema tutte le associazioni dilettantistiche del territorio, cercando con loro e il Coni di studiare i migliori strumenti di sostegno e aiuto al mondo sportivo".



Il clou sono sicuramente i campionati nazionali assoluti di atletica. Uno antipasto di Olimpiade per La Spezia. La città è pronta per un evento del genere?

"Gli assoluti di atletica sono sicuramente l’evento più importante della stagione. Grazie all’ottimo lavoro del Comitato organizzatore, e dei miei uffici, arriveremo pronti. La città e il suo campo Montagna saranno il tempio dell’atletica italiana. C’è poi fermento in generale: albergatori e associazioni di categoria sanno da tempo che questo avrà un’ottima ricaduta sul territorio, sia dal punto di vista della promozione che economica".



La marcia in Via Chiodo chiuderà la kermesse. Una bella vetrina per il centro storico.

"La marcia così come pensata e studiata permetterà di dare risalto al nostro splendido centro, ai bellissimo Giardini Storici, oggetto di restauro proprio in questi mesi, e ai prestigiosi palazzi porticati. Insomma le telecamere della Rai porteranno la bellezza della città in giro per il Paese".



Il Montagna è anche sport amatoriale. Quanti hanno aderito al tesseramento. Siete soddisfatti?

"Al campo grazie alla campagna di promozione fatta, ai nuovi interventi eseguiti per riqualificare anche l’area esterna alla pista, mi riferisco agli impianti di workout, al calisthenics e ai nuovi campi da basket e volley, siamo riusciti ad attrarre sempre più cittadini a frequentare la struttura. Le tessere crescono ogni anno, mi ritengo soddisfatto di quanto stiamo facendo, ovviamente vogliamo che il parco cresca ancora e diventi per tutti un punto di riferimento".



Parliamo del Palamariotti. Secondo lei è utilizzato al massimo potenziale o c’è ancora margine per migliorare?

"Per quanto riguarda il palazzetto, nel 2019 abbiamo fatto un importante intervento di messa in sicurezza del tetto. Oggi l’impianto continua ad essere l’unico impianto regionale di livello e questo ci permette di sfruttarlo anche per grandi occasioni e in questo senso può e deve lavorare di più".



Lo Spezia Basket Club ha raggiunto la serie C gold, la Cestistica Spezzina può tornare agli antichi fasti. Uno stimolo per l'amministrazione, ma non solo.

"Il basket sta vivendo un ottimo momento, una città come la nostra può e deve avere le sue squadre ai livelli più alti. Purtroppo arrivare ai risultati vuol dire fare tanti sacrifici soprattutto economici, ricordo a tutti che stiamo parlando di volontari che per passione si dedicano al mondo sportivo. Mi piacerebbe che il tessuto economico cittadino fosse più attendo a certe realtà".



Si chiede a gran voce un’intitolazione al grande Graziano Battistini. Avete già pensato ad una soluzione?

"Il sindaco in primis, come tutti sapete, è grande appassionato di ciclismo e quindi le richieste fatte non cadranno del vuoto, si è pensato alla ciclabile di Rebocco che passa dal Museo del Ciclismo. La parola definitiva spetta alla toponomastica quindi vedremo. Sicuramente si cercherà qualcosa di significativo per un gran nome come quello di Battistini".



Il trekking urbano è una realtà in grande espansione. Il futuro Parco delle Mura può diventare anche un luogo dove fare sport secondo lei?

"Ho un sogno che riguarda l'Alta Via del Golfo, cioè sviluppare il turismo sportivo utilizzando il sentiero che percorre il perimetro di questa insenatura unica al mondo e le emergenze storiche che la punteggiano. Abbiamo un potenziale enorme. Il Trentino ha investito nel trekking e un intero comparto turistico sportivo è nato e cresciuto. Noi abbiamo sentieri unici, stiamo parlando di montagne a picco sul mare, e possiamo sfruttare questi luoghi. Ma bisogna crederci come provincia, intera. Il sentiero sotto le mura ottocentesche si inserisce a pieno in questo contesto, ma dobbiamo ragionare e pensare in grande facendo squadra tra i vari comuni perché abbiamo una risorsa enorme tra le mani. Ad oggi la stiamo sfruttando al 20 per cento del suo potenziale".



Quindi anche i forti rientrerebbero in questo disegno? E come?

"Pensiamo se le fortificazioni diventassero stazioni di posta, se i terreni incolti fossero recuperati per la viticoltura o la produzione di ortaggi e l’AVG fosse operativa e migliorata nella sua interezza. Questo vorrebbe dire partire dalla Spezia e scegliere dove andare: da Porto Cenere, a Lerici ad Ameglia, camminando in un contesto unico. Questo è il trekking urbano che penso e sogno. Partire dalla città per esplorare le nostre alture e poi arrivare al mare. Mi piace per rappresentare questo progetto, rubare il motto del Trial Golfo dei Poeti 'Uomo benvenuto in Paradiso'".