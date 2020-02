"Troveremo un clima infuocato ma sono sicuro che ce la giocheremo"

La Spezia - Giusto il tempo di ritrovarsi per la classica seduta di scarico poi, da domani, il centro sportivo di Follo chiuderà le porte a tifosi e addetti ai lavori. Così ha deciso Vincenzo Italiano che evidentemente vuole preparare ogni singolo dettaglio della trasferta di Benevento dove lo Spezia, dopo tredici risultati utili consecutivi, non può e non deve partire con il pensiero di tornare a casa senza punti. Perché se è vero che i sanniti sembrano una macchina da guerra è anche vero che il calcio che questa squadra sta sciorinando da mesi può mettere in difficoltà anche una squadra che comanda tutte le classifiche speciali, sconfitta una sola volta, ad ottobre, nel 4-0 di Pescara. Federico Ricci conosce molto bene quel gruppo di giocatori che sta stravincendo il campionato cadetto ed è lui a parlare nella conferenza stampa che dà il la alla settimana: "E' una squadra forte, molto organizzata, che sta battendo tutti i record. Sarà una partita difficile, hanno tanti ricambi e mi aspetto una partita bellissima, su un bel terreno di gioco e contro una squadra che gioca a calcio. Ma sono icuro che riusciremo a dire la nostra. Saranno aggressivi fin dalle prime battute, troveremo un clima infuocato, ma in settimana lavoreremo per preparare al meglio la gara e ripeto, sono sicuro che offriremo una buona prova". Ventisei gettoni e 2 gol lo scorso anno con la maglia delle Streghe, ventidue presenze e 3 gol quest'anno con le bianche casacche, con quella conclusione nel finale della gara col Trapani che avrebbe potuto dare agli aquilotti una vittoria pesante: "Le condizioni del terreno di gioco e climatiche non erano certamente delle migliori: abbiamo trovato difficoltà contro il loro modo di stare in campo così fisico. Il terreno non è stato bagnato e il sintetico di Trapani non è ottimale, figurarsi quando è asciutto. Ma è arrivato ugualmente un risultato positivo che in altri momenti non saremmo riusciti a cogliere".



Più difficile sfondare con chi si difende, succede sempre così nel calcio: "Dobbiamo migliore contro squadre che giocano un calcio "sporco", lavorando maggiormente sull'aggressività, perchè quando non riusciamo ad esprimere il nostro consueto gioco, non basta pareggiare la foga avversaria, bisogna riuscire a superarla". A chi gli chiede di Nzola e degli insulti subiti al "Provinciale" risponde così: "Probabilmente sapevano che avrebbe potuto far gol, altrimenti non capisco perchè offendere un ragazzo che nella passata stagione li ha portati in B: bravissimo lui a sdrammatizzare e a lottare su ogni pallone, senza innervosirsi".



Che stagione si sta profilando a livello personale? "Sono soddisfatto, ma penso di poter dare ancora qualcosa in più; cerco sempre di aiutare la squadra, magari mi manca qualche gol, ma per me l'importante è che la squadra vinca, non che Federico segni. Fisicamente mi sento bene e so di poter dare tanto a questa squadra. La concorrenza? Aiuta ad alzare il livello degli allenamenti e delle prestazioni ed in attacco abbiamo davvero tante qualità; dobbiamo continuare a remare tutti nella stessa direzione, mettendo sempre in campo il massimo, sia che si parta titolare, sia che si entri a gara in corso". Inevitabile una domanda sul futuro sia perché il giocatore è qui in prestito dal Sassuolo sia perché ha trovato suo fratello Matteo con cui l'intesa non può che essere speciale: "Qui sto davvero bene, ho un ottimo rapporto sia con il club che con la città, vedremo se il futuro mi vedrà ancora qui, di sicuro mi farebbe piacere indossare ancora questa maglia. Giocare con mio fratello è molto bello, c'è grande intesa, entrambi mettiamo in campo anche qualcosa in più, poi Matteo è forte ed è un vantaggio ulteriore". Infine due parole sul Coronavirus? "Calcisticamente parlando pensiamo soltanto al campo, poi se ci dovessero essere decisioni riguardanti i nostri incontri ne prenderemo atto".