“Triplete”: quello Spezia si sente ancora in chat

La Spezia - Otto anni fa la campana di Bolzano stava per suonare per gli aquilotti. A Trapani avevano già fatto i fuochi d'artificio per festeggiare la serie B. Difficile fargliene un torto, perché in effetti sarebbe forse bastato che Nicola Madonna stoppasse troppo bene un pallone scaricato da Guerra a ridosso del novantesimo e quel ”din don din don” sarebbe finito nei cori dei siciliani invece che in quelli della Curva Ferrovia. Spezia-Sud Tirol e quel campionato 2011/12 fu deciso da una sfera rimasta lì, troppo vicina per prendere la rincorsa. E così l'esterno cresciuto nell'Atalanta che piaceva al Napoli di Mazzarri dovette abbassare il bacino per decapitare la punta dell'erba all'altezza giusta mentre la difesa di Stroppa saliva a nascondere la porta. "Ho ritirato praticamente da fermo mentre pensavo che avevo sprecato tutto con quello stop. Poi la sensazione che fosse uscita bene dal piede: si è infilata all'incrocio, il portiere non ci ha neanche provato".

Era una bellissima giornata alla Spezia quel 22 aprile 2012. Primavera in tumulto sulle colline fiorite, il Vespucci che veniva tirato a lucido per riprendere il mare. Qualcosa che dal Picco si vede bene, segnale che vale molto più di una rondine per decretare la stagione. E' dolce ripensarci per Madonna, a casa sua ad Alzano Lombardo nella valle alle porte di Bergamo che regge l'urto del contagio. E' la Val Seriana, dove il Covid-19 cancella generazioni e legami. "Attendiamo chiusi in casa, ieri i numeri erano dati in leggera decrescita. Speriamo".



Proviamo a volare con la mente a quel giorno

“Mi ricordo bene quel frangente, era un momento particolare della stagione. Eravamo i favoriti da inizio stagione, c'erano aspettative altissime attorno alla squadra. Le grosse difficoltà iniziali avevano creato tensione in tutto l'ambiente e ogni volta che non riuscivamo a vincere c'era da affrontare la polemica. A quattro partite dalla fine avevamo 5 punti di ritardo dal Trapani. Quel pomeriggio venivamo dalla finale d'andata di Coppa Italia persa in casa contro il Pisa. Il Trapani vinceva in casa contro la Triestina e se non avessimo fatto altrettanto saremmo stati tagliati fuori. Da quel gol in poi è stata un'escalation: campionato, Coppa Italia ribaltata al ritorno e Supercoppa di Lega Pro. Una stagione storica. Per ora nessun altro ha ripetuto l'impresa di vincere tutto, qualcosa di cui bisogna essere orgogliosi".



Quel gol dove lo piazza all'interno della sua carriera?

"Tra quelli più importanti. I più belli direi quello contro il Siracusa sempre nella stessa annata (azione solitaria a sinistra, rientro e tiro a fil di palo, ndr). Due anni fa a Padova ho fatto un gol da 35 metri di sinistro contro il Fano ed è stato un grande gol. Tra i più importanti però ci metto quello contro il Sud Tirol e ovviamente quello di Trieste la settimana successiva quando abbiamo superato il Trapani al primo posto".



Si sente ancora con qualcuno di quei compagni?

“Come no. Anzi, abbiamo ancora una chat Whatsapp con tanti ragazzi che facevano parte di quel gruppo. La chat si chiama ovviamente TRIPLETE. E' sempre rimasta attiva, ogni tanto ci scriviamo qualcosa. Quella squadra aveva sofferto tantissimo durante l'annata: la partenza difficile, l'arresto di Carobbio e la rinuncia di Mastronunzio... tutte esperienza che avevano creato un grande gruppo in campo. Magari fuori non ci si vedeva tanto, ma dentro il campo eravamo 25 ragazzi che remavano dalla stessa parte. Anche quelli che giocavano meno".



Un gruppo che però fu smantellato l'estate successiva. In tante in questi anni hanno raggiunto la serie A con il doppio salto di categoria. Allo Spezia andò diversamente.

"Già, rimanemmo solo io, Lollo e Russo. E' stato un peccato. Sono arrivati giocatori formidabili ma ricostruire un gruppo da zero è sempre difficile. Se la squadra del triplete fosse stata solo ritoccata, secondo ci saremo potuti divertire. E' andata così, inutile oggi rivangare. Ma quelle partite rimontate e vinte al novantesimo avevano creato una grande empatia. Si era formata una solidità che in campo si vedeva".



L'anno scorso venne da avversario Agostino Garofalo e parlando della stagione 12/13 disse che quella squadra si aiutava un po' poco in campo.

“Penso che il nodo sia stato voler amalgamare da subito tanti giocatori forti. Arrivarono Sammarco che non era mai stato in B, arrivarono Okaka, Di Gennaro, Antenucci... tutti fortissimi. Però per far nascere una squadra ci vuole tempo e pazienza che tante volte in quegli anni allo Spezia è un po' mancata. E' vero in ogni caso che dovevamo fare più punti di quanto raccogliemmo in quella stagione. Ma cambiare in corsa direttore, tre allenatori e cinque giocatori a gennaio ha reso tutto più complicato. Bisognava andare avanti con mister Serena e la dirigenza che aveva creato quel gruppo, almeno fino a giugno. Chiudemmo il girone d'andata vincendo a Vicenza e in zona play-off, io avevo la sensazione che avremmo detto la nostra in ottica spareggi promozione. Poi il ribaltone".



Lei ha 33 anni, sta già pensando al dopo?

“Da quest'anno mi sono iscritto a Scienze Motorie. Mi piacerebbe andare a lavorare con la tuta, non necessariamente nel mondo del calcio, ma rimanendo nell'ambito sportivo. Non mi vedo in altri ambienti. Mi sto preparando per questo ma spero di giocare il più possibile. Finché sto bene e mi diverto...”.





Spezia-Sud Tirol 2-1 (22/04/2012)