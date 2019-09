“Torneo Città della Spezia”, il grande basket al Pala Mariotti

La Spezia - Prenderà il via venerdì 13 settembre al Pala Mariotti della Spezia la prima edizione del “Torneo Città della Spezia” una sfida quadrangolare di basket fra Fortitudo Bologna, Reggio Emilia, Libertas Pesaro, Pallacanestro Pistoia. Gli incontri sono stati organizzati dal FCS “Fortitudo Club Spezia” in collaborazione con l’Associazione Dilattentistica “P. G. S. Oratorio Canaletto” e hanno avuto il patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione dell’assessorato allo Sport.



Venerdì dì 13 settembre, avrà inizio la prima semifinale alle ore 18.15 a cui seguirà la seconda semifinale alle ore 20.30.



Sabato 14 settembre, alle ore 18.15 si disputerà la finale per il terzo e quarto posto e a seguire alle 20.30 la finale per il primo e secondo posto.



Nell’evento sportivo saranno coinvolti tutti i centri minibasket della Spezia e le scuole della Provincia che, prima delle partite, nell’intervallo e dopo le partite, avranno la possibilità di fare foto e autografi con i loro giocatori preferiti.



Il “Torneo Città della Spezia” dà continuità agli eventi già organizzati nel 2017 e nel 2018 e che hanno riscosso un grande successo sia in termini di affluenza di pubblico – oltre 2000 persone – sia in termini di partecipazione territoriale.



Nella giornata di sabato 14 settembre, dalle ore 14 alle ore 17, sarà organizzato il corso di formazione obbligatoria (Pao) per gli allenatori di basket, tenuto da due degli allenatori delle squadre partecipanti.



Programma



VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

1^ semifinale ore 18.15

2^ semifinale ore 20.30



SABATO 14 SETTEMBRE 2019

Finale 3-4 posto ore 18.15

Finale 1-2 posto ore 20.30





Programma per il Pao allenatori

Il Clinc Pao per gli allenatori, si terrà sabato 14 settembre, nella Palestra superiore del Palazzetto dello Sport. Le lezioni saranno tenute da 2 dei 4 allenatori delle squadre partecipanti.



ore 13:30 accredito allenatori

dalle ore 14:00 alle ore 15.30 - Prima lezione PAO

dalle ore 15.30 alle ore 17:00 - Seconda lezione PAO



Il clinic darà diritto a 3 crediti PAO, è valida anche per i Preparatori Atletici



Per ogni info relativa ai biglietti e al quadrangolare si può inviare una mail all' inidirizzo: eventi@fortitudoclubspezia.it