'Tennis oltre le barriere', si incontrano sport e disabilità

La Spezia - Domenica 4 agosto presso il circolo TC Villafranca Lunigiana (MS) si terrà l’evento "Tennis oltre le barriere", appuntamento annuale all’insegna del tennis con ragazzi disabili.

Il centro commerciale Le Terrazze da sempre promuove iniziative di sensibilizzazione su temi sociali e con entusiasmo sostiene questa manifestazione, giunta ormai alla quarta edizione. L’iniziativa è organizzata dal TC Villafranca Lunigiana in collaborazione con Sport Insieme Livorno (S.I.L.), Associazione Sportivo Dilettantistica diversamente abili ONLUS che ha l’obiettivo di combattere i pregiudizi e le barriere architettoniche nello sport come nella vita di tutti i giorni. Praticare sport "Insieme" con spirito agonistico ma anche e soprattutto come momento di aggregazione sociale tra le persone, indipendentemente dalla loro condizione fisica e mentale, rappresenta uno dei punti fondamentali della filosofia dell’associazione.

In campo i ragazzi si sfideranno in appassionanti match di tennis alla presenza di spettatori che da anni si riuniscono numerosi presso il circolo per tifare gli atleti che si sfideranno sia nella specialità di singolare che in quella di doppio misto.