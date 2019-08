"Temevo questa partita, centrati obiettivi di gioco"

La Spezia - "Era una serata che temevo, perché esordire contro una squadra che l'anno prima ha fatto benissimo era un duro scoglio". Alla fine può gioire Vincenzo Italiano, che entra in serie B con tutta la pianta del piede. Un motore di consigli per tutta la partita e anche oltre: a fine match non c'è giocatore che non abbia incrociato per un'ultima parola mentre gli atleti entravano negli spogliatoi. "Sono felice perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ovvero soffrire poco in difesa e creare tanto in attacco. E sono contento anche per Galabinov, che ha faticato durante la preparazione". La sua filosofia è già chiara per gli spezzini. "Per me si vince giocando bene, e per giocare bene devi sempre andare al massimo".