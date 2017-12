`Tardini` verso il record stagionale, sul Golfo staccati 906 biglietti

Incognita maltempo sull'Appennino, neve prevista in tarda serata.

La Spezia - Undicimila spettatori previsti sugli spalti, un migliaio dei quali arriveranno dal Golfo dei Poeti, su quattro autobus, decine di pulmini e una miriade di auto. Centoventitrè chilometri, la Lunigiana come terra di mezzo, un valico solcato da milioni di pellegrini che, provenienti dal nord Italia, dalla Francia e dalla Germania, percorrevano la via Francigena per raggiungere il cuore della cristianità. Quel Valico della Cisa che stasera ripercorreranno, senza scomodare la storica SS62, un migliaio di tifosi spezzini che raggiungeranno la città ducale sulle curve dell'autostrada A15: e probabilmente i più attenti riusciranno ad intravedere nell'oscurità la chiesetta simbolo di quel valico, dedicata a Nostra Signora della Guardia, guarda caso scelta negli anni '60 quale patrona degli sportivi di tutto il mondo.



Alle 15 chiusi ufficialmente i botteghini (internet compreso) e da Parma il dato ufficiale parla di 906 tagliandi venduti nel settore ospiti cui si devono per forza di cose aggiungere tutti gli spezzini, e non saranno pochi, che al "Tardini" guarderanno la partita sparsi negli altri settori, oltre a pass ed accrediti vari: si oltrepassano le mille unità, il che, in un contesto come quello odierno (partita di sera infrasettimanale con allerta in corso), rappresenta un numero ben più che dignitoso. Un numero che potrebbe contribuire a far registrare il miglior dato di pubblico stagionale che al momento spetta alla partita col Brescia quando i borderò scrivevano 11.541 spettatori. Tornando alla gara di stasera, un po' di pensiero lo dà il meteo, dato in peggioramento sull'Appennino con piogge e rovesci anche temporaleschi fin dal mattino. Sul valico la pioggia non mollerà almeno fino alle 23 poi è possibile che l'abbassamento della temperatura trasformi le precipitazioni in neve, che dovrebbe iniziare a cadere in modo significativo a partire dalle 3 della notte.