"Superlega sarebbe colpo di grazia al calcio europeo"

La Spezia - La Lega A si è espressa meno di due settimane fa: no alla Superlega. Una quasi unanimità. L'unico voto favorevole è stato, senza troppe sorprese, quello della Juventus. Poi ci sono Milan, Fiorentina, Roma e Inter che si sono astenute e rimangono alla finestra. Dagli altri un fuoco di sbarramento che segue quello di Spagna, Inghilterra e Germania. "La riforma così come presentata danneggerebbe il nostro campionato in maniera vistosa - ha commentato il presidente Gaetano Miccichè -, non possiamo permettere che venga leso quel meccanismo basato sul merito sportivo che rende emozionante il nostro campionato, riteniamo necessario un ripensamento di questa proposta". E sarebbe sbagliato pensare che la questione passi tanto distante dalla serie B e dalla Spezia.



Intanto perché lo Spezia in serie A vorrebbe arrivarci nel giro di due anni. E poi perché a cascata la Champions rinata sotto forma di casta induista drenerebbe risorse dalla periferia al centro con un effetto devastante per le piccole piazze. Ieri ha fatto il punto in merito il vicepresidente aquilotto Andrea Corradino, che lo scorso mese è stato a Madrid per un incontro internazionale in merito (qui per rileggerlo). "Una minaccia non solo per il calcio di provincia. La preoccupazione è di tantissime leghe a livello europeo", ha detto a margine della presentazione del tecnico Vincenzo Italiano.



"Questa Superlega andrebbe ad occupare gli spazi televisivi che è oggi sono appannaggio dai campionati nazionali: una minaccia all’esistenza stessa dei campionati come li conosciamo. Quelli che secondo me sono la vera essenza del calcio - ha argomentato - La Champions League porta risorse per tutti, ma non può trasformarsi in un campionato per pochi. Il calcio in Europa e nel mondo è lo sport più seguito, uno sport che non è fatto di tre squadre ma di tante realtà. Credo che sulla scorta della votazione avvenuta in Lega serie A, la UEFA dovrà confrontarsi con un’opinione critica che si dimostra ampiamente diffusa. Che ci sia bisogno di riforme è assodato, ma questo progetto invece di una medicina sarebbe il colpo di grazie per buona parte del calcio europeo".