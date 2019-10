La Spezia - “Penso che il Pescara si sia comportato in maniera egregia. Bisogna andare a colpire il singolo per ottenere dei risultati in questo campo”. Una battuta con Vincenzo Italiano nella settimana ci cui la Fifa promette un nuovo giro di vite sul razzismo da stadio dopo i fatti di Bulgaria-Inghilterra. Il Pescara ha invece bannato dai social un tifoso che contestava l’antirazzismo del club. ”Fermare le gare è giustissimo, cercare di porre fine a tutto ciò che sta accadendo. Con Bulgaria-Inghilterra forse abbiamo toccato il fondo. Quando qualche arbitro ferma una partita per cercare di mettere a posto la situazione. Sono convinto che il chiudere tutto e andarsene via sia la cosa più giusta. Solo in questo modo si può mettere fine a questa piaga”.



Andrea Bonatti