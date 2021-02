La Spezia - Da domani la sua faccia campeggerà sui giornali di tutta Europa. Vincenzo Italiano è l'uomo che ha battuto il Milan costruendo una serata tatticamente perfetta e rimandando a casa i rossoneri che lontano dal Meazza non perdevano addirittura dal 22 dicembre 2019 contro l'Atalanta: fino a stasera, più di 400 giorni erano trascorsi, mica pochi. "Sì, è la partita più bella anche perchè di fronte avevamo un Milan stratosferico. Ho visto intensità e qualità dal primo all'ultimo minuto". Primo gol in serie A per Maggiore e Bastoni che si aggiungono alla già folta schiera di giocatori andati in rete: "Significa che sono uomini che possono trascinare e questo è importante. Questa è una vittoria che ci dà grandissimo morale perchè fare una prestazione così contro il Milan è troppo importante: punti da mettere in cascina e continuare così".



A Sky Sport si sprecano i complimenti per le scelte tattiche e di uomini: Agudelo in primis ma anche Saponara, esterno alto, bravo a dialogare ora con Maggiore ora con Bastoni: "Agudelo prima punta? Ha delle qualità da giocatore davvero importante: grande forza, bravo con la palla al piede, sull'esterno non aveva reso benissimo e data la necessità gli abbiamo chiesto di adattarsi a quel ruolo e sta iniziando a stupire tutti per il sacrificio, per come apre il gioco. Si sta anche divertendo, perchè in un ruolo nuovo puoi anche non esprimerti al meglio e deprimerti. Invece lui è felicissimo di stazionare in quella zona di campo. Saponara ha chiesto lui di giocare in quella zona di campo per imbeccare i compagni: sottolineo la sua prestazione così come quella di Gyasi che hanno fatto quello che dovevano fare per fermare i loro diretti avversari. Stasera è stata una partita perfetta, mi auguro che ci trascini".



Solita pleonastica domanda sul futuro personale del tecnico di Ribera ma Italiano non ci pensa: "Siamo alla terza giornata di ritorno, è ancora lunga. Il mio unico pensiero è quello di raggiungere questo obiettivo perchè per noi sarebbe come vincere lo scudetto. Sono concentrato su quello, per il futuro vedremo: è arrivata una nuova società, ci saranno altri progetti, altre cose su cui parlare e vedremo che cosa accadrà in futuro".