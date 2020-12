"Sport, energia per la vita", convention regionale Special Olympics

La Spezia - "Il 3 dicembre per il nostro mondo è una data importante, la Giornata mondiale delle persone con disabilità, e quindi abbiamo voluto creare questo evento, ahimè visto il periodo storico, a distanza, per rivederci dopo tanti mesi di inattività e affermare ancora una volta come lo Sport sia fonte di energia per i nostri meravigliosi Atleti. Sport che per i nostri Atleti e per molte persone è venuto a mancare.

Il titolo della convention sarà "Sport, energia per la vita" tutto quello che sono i nostri Atleti che hanno dimostrato anche in questi mesi di assenza obbligata dai campi sportivi, la loro determinazione a essere sempre presenti e questo grazie ai tanti operatori, volontari che in questi mesi li hanno supportati. Questa convention nella giornata Mondiale della disabilità vuole sottolineare come lo sport per i nostri meravigliosi Atleti, anche se realizzata a distanza, continui ad essere, un importante obiettivo di vita.

La convention regionale Special Olympics che si svolgerà giovedì 3 dicembre alle 18.

Questo invito viene rivolto a tutta la cittadinanza e a tutte le persone amiche degli Atleti Special Olympics.



Per connettersi

https://zoom.us/j/95817360143?pwd=MGRiTnJRVURTMlc3Ti9oVWRzSCs1UT09

ID riunione: 958 1736 0143

Passcode: 31220



Alessia Bonati

Direttore Regionale Special Olympics

Coordinatrice Anffas Onlus La Spezia