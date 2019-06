'Sponsor day' al Ferdeghini, guardando al futuro

La Spezia - Si è svolto ieri l'ormai usuale “Sponsor day" di fine stagione: nel tardo pomeriggio, sul terreno sintetico dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini", gli Sponsor ed i Partner aquilotti hanno indossato la maglia bianca e gli scarpini da calcio, sfidandosi in un quadrangolare amichevole che in oltre un'ora di gioco ha regalato giocate memorabili e soprattutto numerosi momenti divertenti, sia in campo che fuori.



A seguire, dopo il triplice fischio finale, l'allargata famiglia aquilotta si è diretta in centro città per terminare la serata con un apericena presso l'NH Hotel di via XX Settembre; un modo piacevole per chiudere insieme la stagione 2018-2019 ed allo stesso tempo gettare le basi per un futuro roseo e sempre più ricco di soddisfazioni.