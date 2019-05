"Spezia 1944", l'opera di Facchetti finisce nel libro di Fabrizio Calzia

La Spezia - Si intitola "Spezia 1944, lo scudetto dei pompieri" il nuovo libro sull'impresa dello Spezia-Vigili del Fuoco nel campionato di guerra. Lo firma Fabrizio Calzia, scrittore genovese di 58 anni che già nel 2002 era stato co-autore insieme a Paolo Rabajoli di un altro testo sull'argomento: "Lo scudetto per sempre". Il nuovo lavoro esce in occasione del 75esimo anno da quell'impresa e contiene al suo interno anche "Eravamo quasi in cielo", il testo dell'opera teatrale di Gianfelice Facchetti oltre a un racconto lungo dello stesso Calzia che doveva essere la base per una fiction televisiva, scritto insieme a Giovanni Robbiano e Sasha Carnevali. Il libro esce per Galata Edizioni nella Collana del Galatagoal.