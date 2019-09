“Sono io che non ho voluto spendere, non c’era l’occasione giusta”

La Spezia - “La società mi ha dato disponibilità di comprare chi volevo. Siccome abbiamo fatto un attivo, avevo questa possibilità. Non li ho utilizzati perché non c’è stata l’occasione giusta. Se ci sono da fare critiche in questo senso, fatele a me. Mi tengo il gruzzoletto della cessione di Okereke in cassa, da usare quando ci sarà l’occasione di fare un affare. Se ci sono critiche da fare per questa scelta, vanno fatte a me. Ma io, per mia filosofia, se devo spendere dei soldi, voglio spenderli bene”. Guido Angelozzi risponde subito alla domanda che tutti si fanno in città dopo la fine del calciomercato estivo. Quello degli otto milioni incassati dalla cessione del nigeriano al Club Brugge, budget messo in mano al direttore generale da reinvestire nel club tra gestione e mercato.

Una riserva che rimane tale, usata solo in parte ma non per diktat della proprietà. “La strategia era cosa nota - spiega Angelozzi - Abbiamo detto da subito che la squadra era fatta al 90-95%, volevamo trovare un attaccante che arricchisse il reparto avanzato. E’ arrivato (Ragusa, ndr) e sa fare tutti i ruoli dell’attacco. Abbiamo rispettato la parola data. Poi se fossi riuscito a fare un’uscita, magari sarebbe arrivato un ulteriore elemento”.



La piazza però è delusa, inutile girarci attorno. Il direttore generale scommette però di poter smentire ogni pessimismo. “La piazza è delusa? Io invece sono contento. L’attaccante è arrivato e si chiama Ragusa. Può piacere o meno, ma noi ci crediamo e andiamo avanti per la nostra strada. Ho fatto ciò che ho sentito si dovesse fare. Non vado ad investire su giocatori che hanno più di trent’anni. Per me non è un investimento sensato spendere su un giocatore anziano. Ho la responsabilità di gestire un patrimonio e lo devo fare con intelligenza. Se ci fosse stato un giovane da comprare, lo avrei fatto anche se fosse costato due o tre milioni. Ma non ho trovato nessun obiettivo su cui spendere in maniera razionale”.

I pezzi grossi sono andati altrove. “Sul mercato non è che ci fossero tante scelte. C’era Ceravolo, ma era un’operazione da 5 milioni di euro per un 32enne, e c’era Falcinelli che ha scelto di andare a giocare a casa sua. Non c’erano altri giocatori. Io un Bonazzoli o un Moncini li avrei comprati, ma se non sono cedibili c’è poco da fare. La colpa me la prendo io, non ho trovato un attaccante giovane per cui valesse la pena spendere”.



“Gori della Fiorentina? E’ un '99, ma io ho in rosa un nazionale islandese classe '98 di proprietà. Quindi preferisco far giocare un mio calciatore se devo scegliere. C’era anche Millico di cui abbiamo parlato con il Torino. Alla fine abbiamo preferito Ragusa perché ha esperienza in questa categoria”. E’ lui la prima alternativa a Galabinov. “Tra due o tre mesi, di Ragusa ne riparleremo - assicura Angelozzi -. Può fare tutti i ruoli ed è uno che in serie B scommetto farà dai sette ai dodici gol. Ha la velocità di Okereke, quindi quelle caratteristiche precise che ci servivano. Ha forse meno tecnica del nigeriano, ma su di lui sono serenissimo. Poi ci sono Galabinov, Gyasi, Bidaoui, Federico Ricci e c’è pure Gudjohnsen. Che per qualcuno è scarso, ma anche di questo ne riparleremo più avanti”.



A.BO.