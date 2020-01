“Sono arrabbiato, si poteva chiudere nel primo tempo”

La Spezia - “Se vai sul 2-0, la indirizzi. Oggi penso che nel primo tempo abbiamo meritato di più. Non abbiamo lasciato occasioni nitide ad una squadra che gioca bene e che se imbuca bene sa farti male. Abbiamo sofferto un po’ il loro palleggio, ma anche nel secondo tempo le occasioni migliori sono state nostra”. Vincenzo Italiano non sorride perché ha visto una partita che poteva andare ben diversamente. “Sono un po’ arrabbiato perché avevamo iniziato con grande veemenza e allora la devi subito mettere sui tuoi binari. Non ci siamo riusciti e alla fine abbiamo dovuto soffrire. Ora è cambiato tutto nella testa della squadra, all’inizio pensavo che i gol sbagliati fossero causa delle sconfitte. Oggi rimaniamo compatti e cerchiamo sempre di riprovare le cose allenate”-



Ragusa. “Ha avuto una settimana non brillante. Ho cercato di tenermelo buono per un’eventuale patita in corso. Sono convinto che lui possa mettere in difficoltà chiunque. Oggi davanti siamo un bel po’ e stiamo tutti bene. Ruotare non fa male, coinvolgere tutti è una cosa che non mi dispiace”.

Paleari. “Ha sbarrato bene lo specchio a Maggior nel finale. Merita i complimenti perché ha salvato la partita, come a noi è successo con Scuffet. Un attaccante deve sempre fare qualcosa di più in quei frangenti, ma il portiere fa il suo mestiere”.

Acampora. “Ha caratteristiche simili a Mora. Sono due mezzali mancine, Gennaro è bravo a spaccare le partite e per questo l’ho scelto. Penso che da quando è entrato lui la partita è tornata equilibrata”.

Federico. “Lavoriamo su tanti aspetti. Lui non può non essere un uomo assist per la sua qualità, gli ho chiesto di fare la rifinitura per i compagni. E’ cresciuto, mi auguro che ricominci a buttarla dentro perché anche lui, come Gyasi, può svoltare tornando a segnare”.

Benedetti miracolato. “Non capisco queste situazioni. Non commento gli arbitri in ogni caso”.