“Soleri via? Decisione non nostra. Beato chi lo avrà l’anno prossimo”

La Spezia - “Ognuno decide di percorrere la propria strada nel modo che ritiene migliore. Secondo sé stesso, secondo i procuratori e secondo le società di appartenenza. Soleri ha un futuro importante, non so se la scelta di andare via sarebbe la migliore per lui ma non spetta a me decidere”. Fabio Gallo fa intendere quanto avere ancora a disposizione il romanista gli farebbe piacere. E quanto ritiene che rimanere in riva al Golfo dei Poeti sarebbe una chance importante per lui. “Penso che allenarsi ogni giorno con Granoche, Gilardino, Giani, Terzi, Bolzoni, Capelli, Juande, Giorgi, Di Gennaro, Marilungo eccetera non sia da tutti i giorni. Un giorno rubi un segreto da uno, il giorno dopo da un altro, poi da un altro ancora. Ma ognuno fa le sue analisi. Se deciderà di andare via rimarrò legato a lui perché si è fatto volere bene in ogni momento in cui è rimasto alla Spezia, davvero un ragazzo d’oro. Dico solo: beato chi lo allena l’anno prossimo. Ricordiamoci che lui esce dalla primavera: il calcio giovanile e la serie B sono due sport diversi”.