"Siamo pronti a manifestare come i gilet gialli ma con i colori delle borgate"

Duro colpo per gli amanti del Palio e sui social si pensa si trovarsi comunque in Passeggiata Morin.

La Spezia - Non vogliono rinunciare al Palio d'inverno e son pronti a organizzarsi anche in un altro modo. Lo mettono nero su bianco con un post i borgatari e amanti del Palio iscritti a un gruppo facebook dedicato al Palio e alle sue trasmissioni televisive.

"Domenica io vado alla Morin comunque vediamo cosa succede - scrive l'utente -. Non mi metterò un gillet giallo ma la felpa della mia borgata sono sicuro che qualcuno ci sarà".

In breve il commento ha attirato l'attenzione di molti e la gente di borgata ricorda che "Il Palio non è solo la prima domenica d'agosto".

Tra i commenti c'è chi sostiene con forza che il palio è delle borgate e non della politica, oltre che essere un'autentica ricchezza del golfo.

Come andrà a finire domenica, data prevista per la gara, chiaramente ancora non si sa è certo però che per chi ama e segue il palio è davvero un brutto colpo.