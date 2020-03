"Siamo determinati, non ci faremo condizionare dall'atmosfera"

La Spezia - “Siamo determinati a dare continuità alla vittoria di mercoledì, ci attende una gara inusuale, in uno stadio vuoto, quindi in un'atmosfera surreale sarà determinante trovare subito il giusto atteggiamento e non farsi condizionare psicologicamente dalla mancanza del pubblico sugli spalti”. Così mister Italiano alla vigilia di Juve Stabia-Spezia, prima partita che gli aquilotti affronteranno a porte chiuse per le disposizioni relative al coronavirus. Una sfida alla quale il gruppo si presenta dopo il convincente 2-0 sul Pescara che ha subito fatto ripartire la marcia interrotta con la sconfitta di Benevento.



"Il gruppo ha risposto bene dopo il ko – sottolinea l'allenatore - volevamo tornare subito a vincere e ci siamo riusciti, cosa non affatto scontata, anche perché il Pescara arrivava da una grande vittoria; è servita una prestazione di altissimo livello per avere ragione degli abruzzesi e sono molto contento per come hanno risposto i ragazzi che fino a quel momento avevano giocato meno, facendosi trovare pronti e dimostrando ancora una volta come in questo gruppo tutti sono titolari. Dobbiamo dare continuità alla vittoria infrasettimanale – ribadisce Italiano – e per farlo sarà fondamentale dare innanzitutto continuità alla prestazioni perché è così che si possono ottenere risultati positivi in ogni campo”.



Quindi sugli avversari: “Dovranno fare i conti con quattro defezioni importanti, ma hanno una rosa ampia e troveranno sicuramente le soluzioni giuste; troveremo una squadra di qualità, capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto in casa, pertanto dovremo mettere in campo lo spirito visto nelle ultime trasferte, pronti a giocarci la partita e a proporre il nostro calcio, senza mai superficialità”.



Con gli spalti deserti per lo Spezia un'insidia potrebbe arrivare dal terreno sintetico: “In generale – conclude Italiano - chi gioca sempre su un manto artificiale, parte sempre da un leggero vantaggio, in quanto ha la fortuna di conoscere la velocità di trasmissione della palla, ogni rimbalzo ed ogni caratteristica del rettangolo verde, ma questo è un aspetto sul quale non possiamo fare nulla, se non adeguarci velocemente".