"Siamo contenti di aver dimostrato di non essere come tutti pensavano"

La Spezia - “I complimenti? Non vanno indirizzati a me ma allo staff e a tutta la squadra. Siamo contenti degli apprezzamenti ma la strada è lunga e ce n'è tanta da fare”. Non saranno certo i risultati e l'attenzione nazionale che il suo Spezia si è conquistato grazie alle prestazioni a far perdere l'umiltà a Vincenzo Italiano, allenatore di una neopromossa data da molti già spacciata ancora prima dell'inizio della stagione.

“Al di là dei complimenti – ha osservato oggi alla vigilia della trasferta di Cagliari – mi fa piacere solo che la squadra sia partita bene e abbia dimostrato di non essere come tutti pensavano. Abbiamo fatto punti pesanti e messo in luce qualche ragazzo ma dobbiamo cercare di salvaguardare questa categoria, ci godiamo il momento ma non abbassiamo la guardia”.